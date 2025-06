La galleria alpina svizzera lunga quasi 17 km nei cruciverba: la soluzione è San Gottardo

SAN GOTTARDO

Curiosità e Significato di San Gottardo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere San Gottardo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è San Gottardo? San Gottardo è il celebre passo alpino svizzero, famoso per la sua lunga galleria di circa 17 km che collega il nord e il sud delle Alpi. Un importante snodo stradale e ferroviario, simbolo di connessione e tradizione tra Italia e Svizzera. La sua storia affonda le radici in secoli di passaggi e scambi culturali, rendendolo un punto di riferimento fondamentale per i viaggiatori.

Come si scrive la soluzione San Gottardo

Se "La galleria alpina svizzera lunga quasi 17 km" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

