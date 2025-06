La forma delle celle delle apie nei cruciverba: la soluzione è Sagonale

SAGONALE

Perché la soluzione è Sagonale? La parola sagonale si riferisce a qualcosa che ha la forma di una sbarra o di un segmento, come le celle di alcune strutture o elementi grafici. Nel contesto delle apie, indica che le celle sono disposte in modo lineare e angolato, seguendo una linea diagonale o a zig zag. Questo termine aiuta a comprendere come sono strutturate e organizzate certe figure o schemi.

Come si scrive la soluzione Sagonale

S Savona

A Ancona

G Genova

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

