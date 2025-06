Infliggere castighi nei cruciverba: la soluzione è Punire

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Infliggere castighi' è 'Punire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PUNIRE

Curiosità e Significato di Punire

La soluzione Punire di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Punire per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Punire? Infliggere castighi significa applicare delle sanzioni o punizioni a qualcuno che ha commesso un errore o una mancanza. La parola corretta per descrivere questa azione è punire. Punire implica imporre conseguenze per far rispettare le regole e mantenere l'ordine, aiutando a prevenire comportamenti indesiderati e favorendo il rispetto reciproco nella società.

Castigare Insieme a sorvegliare nel libro di Michel Foucault Infliggere il ko Promettere castighi

Come si scrive la soluzione Punire

Hai trovato la definizione "Infliggere castighi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

U Udine

N Napoli

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V A V I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIVAI" VIVAI

