La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Promettere castighi' è 'Minacciare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINACCIARE

Curiosità e Significato di Minacciare

Hai risolto il cruciverba con Minacciare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Minacciare.

Perché la soluzione è Minacciare? Promettere castighi significa minacciare qualcuno di punizioni future per convincerlo a comportarsi in un certo modo. La parola chiave è minacciare, ovvero fare intendere che ci saranno conseguenze negative se non si seguono determinate istruzioni o richieste. È un modo per intimidire o persuadere, spesso usato nelle relazioni di potere o nelle situazioni di conflitto.

Come si scrive la soluzione Minacciare

Hai trovato la definizione "Promettere castighi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

