BRUNELLO

Curiosità e Significato di Brunello

Perché la soluzione è Brunello? Il Brunello è uno dei vini più pregiati e rinomati d’Italia, prodotto esclusivamente nella zona di Montalcino, in Toscana. Si ottiene da uve Sangiovese ed è conosciuto per la sua eleganza, complessità e lunga età in bottiglia. Celebre nel mondo, rappresenta un’eccellenza del patrimonio vitivinicolo italiano, simbolo di qualità e tradizione enologica locale. È davvero un tesoro da scoprire e apprezzare.

Come si scrive la soluzione Brunello

Se "Il vino di Montalcino" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

R Roma

U Udine

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

