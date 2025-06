Il sistema circolatorio della milza e del timo nei cruciverba: la soluzione è Linfatico

LINFATICO

Curiosità e Significato di Linfatico

La soluzione Linfatico di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Linfatico per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Linfatico? Il sistema linfatico è una rete di vasi e organi che aiuta a difendere il corpo dalle infezioni, trasportando linfa, un fluido ricco di globuli bianchi. Nella milza e nel timo, organi fondamentali del sistema immunitario, si svolgono funzioni chiave per combattere le malattie. In sostanza, il sistema linfatico è il nostro alleato invisibile nella lotta contro i germi.

Come si scrive la soluzione Linfatico

L Livorno

I Imola

N Napoli

F Firenze

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

