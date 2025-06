Il nome d una Sandrelli nei cruciverba: la soluzione è Stefania

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il nome d una Sandrelli' è 'Stefania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STEFANIA

Curiosità e Significato di Stefania

Vuoi sapere di più su Stefania? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Stefania.

Perché la soluzione è Stefania? Stefania è un nome femminile di origine greca, che significa corona o coronata. È molto diffuso in Italia e richiama eleganza e raffinatezza. La sua popolarità deriva anche dall'attrice italiana Stefania Sandrelli, simbolo di talento e bellezza. Con un richiamo classico e senza tempo, il nome Stefania rappresenta forza e grazia, caratteristiche apprezzate in molte culture.

Come si scrive la soluzione Stefania

Stai cercando la risposta alla definizione "Il nome d una Sandrelli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

E Empoli

F Firenze

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

