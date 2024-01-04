La Sandrelli di Divorzio all italiana

Home / Soluzioni Cruciverba / La Sandrelli di Divorzio all italiana

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La Sandrelli di Divorzio all italiana' è 'Stefania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STEFANIA

Perché la soluzione è Stefania? Stefania, interpretata da Stefania Sandrelli, incarna un personaggio simbolo di introspezione e sensibilità nel film Divorzio all'italiana. La sua presenza sullo schermo trasmette emozioni profonde e complessità umane, rappresentando il volto di una donna che affronta le sfide della vita con naturalezza e grazia. La sua interpretazione è un esempio di come la recitazione possa esprimere sentimenti autentici, rendendo il personaggio memorabile e centrale nella narrazione cinematografica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Sandrelli di Divorzio all italiana". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Sandrelli di Divorzio all italiana nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Stefania

Se la definizione "La Sandrelli di Divorzio all italiana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Sandrelli di Divorzio all italiana" conferma che la soluzione 'Stefania' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Stefania

S Savona T Torino E Empoli F Firenze A Ancona N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Sandrelli di Divorzio all italiana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stefania' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La Rocca attrice cinematografica e televisivaLa Sandrelli del cinemaLa Rocca dello schermoIl regista dei film Il ferroviere e Divorzio all italianaStefania, grande attrice in Divorzio all italianaGiusy nota cantante italianaOrietta della canzone italianaSocietà Italiana Trasporti