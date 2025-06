Ha diretto famosi film nei cruciverba: la soluzione è Tarantino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha diretto famosi film' è 'Tarantino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARANTINO

Curiosità e Significato di Tarantino

Perché la soluzione è Tarantino? Tarantino è un celebre regista e sceneggiatore americano noto per aver diretto film famosi come Pulp Fiction e Kill Bill. La sua firma distintiva include dialoghi brillanti, violenza stilizzata e trame non lineari. Il suo stile unico ha rivoluzionato il cinema contemporaneo, rendendolo uno dei nomi più influenti nel mondo del cinema. La sua creatività si riconosce immediatamente in ogni sua opera.

Ha diretto il film Pulp FictionQuentin il regista di The Hateful EightIl cognome del regista de Le ieneFilm del 2016 diretto da Damien Chazelle che ha vinto 6 OscarHa diretto il film BoleroDe Palma: ha diretto film di Suspense

Come si scrive la soluzione Tarantino

T Torino

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A T M O T I S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRAMESTIO" TRAMESTIO

