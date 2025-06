Gli uccelli ottimi nuotatori nei cruciverba: la soluzione è Palmipedi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli uccelli ottimi nuotatori' è 'Palmipedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALMIPEDI

Curiosità e Significato di Palmipedi

Vuoi sapere di più su Palmipedi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Palmipedi.

Perché la soluzione è Palmipedi? Palmipedi indica quegli uccelli dotati di zampe palmate, cioè con membrane tra le dita, ideali per nuotare. Sono ottimi nuotatori e passano molto tempo in acqua, come anatre, oche e cigni. Questo termine deriva dal latino e evidenzia la loro adattabilità all’ambiente acquatico, rendendoli speciali nel regno degli uccelli.

Come si scrive la soluzione Palmipedi

P Padova

A Ancona

L Livorno

M Milano

I Imola

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A O C R I C S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CROSTACEI" CROSTACEI

