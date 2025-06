Gli ambienti dell abitazione nei cruciverba: la soluzione è Vani

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gli ambienti dell abitazione' è 'Vani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VANI

Curiosità e Significato di Vani

La parola Vani è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vani.

Perché la soluzione è Vani? Gli ambienti dell'abitazione sono le diverse stanze che compongono una casa, come soggiorno, cucina o camera da letto. In modo più tecnico, si chiamano vani e indicano gli spazi distinti all’interno di un edificio. Conoscere i vari vani aiuta a capire meglio la disposizione e l’organizzazione degli ambienti domestici. È importante saperli riconoscere per progettare o ristrutturare al meglio la propria abitazione.

Come si scrive la soluzione Vani

La definizione "Gli ambienti dell abitazione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

A Ancona

N Napoli

I Imola

