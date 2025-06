Formate da successivi depositi di materiale nei cruciverba: la soluzione è Stratificate

STRATIFICATE

Curiosità e Significato di Stratificate

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Stratificate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Stratificate? Stratificate indica qualcosa formato da più strati sovrapposti, come nel caso di depositi di materiali che si accumulano nel tempo. È un termine spesso usato in geologia, architettura o scienze dei materiali per descrivere strutture composte da diversi livelli. In breve, rappresenta l'idea di accumulo progressivo e organizzato di elementi, creando una composizione complessa e stratificata.

Come si scrive la soluzione Stratificate

Se "Formate da successivi depositi di materiale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

