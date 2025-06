Eccessi che nuocciono alla salute nei cruciverba: la soluzione è Abusi

ABUSI

Curiosità e Significato di Abusi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Abusi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Abusi.

Perché la soluzione è Abusi? Gli eccessi che nuocciono alla salute sono comportamenti o abitudini che, se praticati in modo smodato, possono danneggiare il nostro benessere. La parola abusi indica proprio queste azioni eccessive, come l'uso eccessivo di sostanze o alimenti. Imparare a moderarsi è fondamentale per vivere in equilibrio e preservare la salute nel tempo.

Come si scrive la soluzione Abusi

Stai cercando la risposta alla definizione "Eccessi che nuocciono alla salute"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

B Bologna

U Udine

S Savona

I Imola

