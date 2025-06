Così sono i tempi difficili nei cruciverba: la soluzione è Duri

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Così sono i tempi difficili' è 'Duri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DURI

Curiosità e Significato di Duri

La soluzione Duri di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Duri per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Duri? La parola duri indica qualcosa di resistente, forte o difficile da affrontare. In contesti di tempi difficili, si riferisce alle sfide che richiedono coraggio, determinazione e forza interiore per superarle. Quando si dice i tempi sono duri, si sottolinea la complessità e la fatica di affrontare periodi complicati. È un richiamo alla resilienza necessaria per andare avanti.

Come si scrive la soluzione Duri

Stai cercando la risposta alla definizione "Così sono i tempi difficili"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

U Udine

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E D D I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EDDIE" EDDIE

