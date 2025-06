Convulsa e tormentosa nei cruciverba: la soluzione è Spasmodica

SPASMODICA

Curiosità e Significato di Spasmodica

Perché la soluzione è Spasmodica? Spasmodica descrive qualcosa che avviene in modo improvviso, violento e intermittente, come contrazioni muscolari o movimenti bruschi e irregolari. È usata per evidenziare un'azione o un fenomeno caratterizzato da irruenza e instabilità, spesso legato a stati di grande agitazione o dolore. In sintesi, rappresenta un episodio breve ma intenso, che interrompe la normale continuità.

Come si scrive la soluzione Spasmodica

Se "Convulsa e tormentosa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

P Padova

A Ancona

S Savona

M Milano

O Otranto

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

