La Soluzione ♚ A volte è convulsa La definizione e la soluzione di 5 lettere: A volte è convulsa. TOSSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. A volte e convulsa: La pertosse, nota anche come tosse dei 100 giorni, è una malattia infettiva batterica altamente contagiosa. Inizialmente i sintomi sono solitamente simili a quelli del raffreddore comune, presentandosi con un naso che cola, febbre e tosse lieve a cui seguono settimane caratterizzate da attacchi più forti. A seguito di un attacco di tosse, si può ascoltare un suono acuto o un gemito quando la persona inspira. La tosse può durare per 10 o più settimane, da qui la definizione "tosse dei 100 giorni". Una persona può avere una tosse così forte che arriva fino a vomitare, alla frattura delle coste o a sperimentare una grande stanchezza per lo ... Sostantivo Significato e Curiosità su: tosse ( approfondimento) f inv (fisiologia) (medicina) espulsione involontaria e rumorosa di aria e di muco dalla bocca, causata da infiammazione dell'apparato respiratorio spalmare un po' di pomata lenitiva sul petto ha momentaneamente risolto il mio problema della tosse Sillabazione tós | se Pronuncia IPA: /'tosse/ Etimologia / Derivazione dal latino tussis Citazione Parole derivate pertosse, tossicchiare, tossicone, tossire, tussigeno Termini correlati colpo di tosse Altre Definizioni con tosse; volte; convulsa; Si manifesta con attacchi convulsi; Scuote il petto di Mimì; A volte si prende; Escono quattro o cinque volte al mese; Cambiano nome dodici volte; Così è detta una convulsa tosse infantile;

TOSSE

