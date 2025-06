City: è stato allenato da Claudio Ranieri nei cruciverba: la soluzione è Leicester

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'City: è stato allenato da Claudio Ranieri' è 'Leicester'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEICESTER

Curiosità e Significato di Leicester

La soluzione Leicester di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Leicester per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Leicester? Leicester è una città situata nel Regno Unito, famosa per il suo ricco patrimonio storico e culturale. È conosciuta anche per la squadra di calcio Leicester City, che ha conquistato sorprendenti traguardi sotto la guida di allenatori come Claudio Ranieri. Questa città rappresenta un esempio di tradizione, innovazione e passione sportiva, rendendola un simbolo di perseveranza e successo.

Come si scrive la soluzione Leicester

Non riesci a risolvere la definizione "City: è stato allenato da Claudio Ranieri"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

E Empoli

I Imola

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

