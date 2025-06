Caratterizza certi specchi deformanti nei cruciverba: la soluzione è Convessità

CONVESSITÀ

Curiosità e Significato di Convessità

La parola Convessità è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Convessità.

Perché la soluzione è Convessità? La convessità si riferisce a una superficie curvata verso l’esterno, come lo specchio che distorce le immagini riflessa. Questo fenomeno ottico può ingrandire o alterare i lineamenti, creando effetti sorprendenti e talvolta ingannevoli. In senso più ampio, indica una tendenza a vedere le cose in modo più favorevole o ottimista di quanto siano realmente. È un termine che descrive come percepiamo e interpretiamo la realtà.

