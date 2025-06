Brilla nel cielo di Hollywood nei cruciverba: la soluzione è Star

Home / Soluzioni Cruciverba / Brilla nel cielo di Hollywood

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Brilla nel cielo di Hollywood' è 'Star'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAR

Curiosità e Significato di Star

Hai risolto il cruciverba con Star? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Star.

Perché la soluzione è Star? Star è una parola inglese che significa stella, simbolo di luce e successo nel cielo. In ambito cinematografico, indica un attore o attrice famoso e amato dal pubblico. Nel contesto di Hollywood, rappresenta chi brilla sul grande schermo e conquista l'attenzione di tutti. È un termine che evoca glamour, talento e sogno, facendo sognare chi aspira a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Barca da competizione con la chiglia a bulboLa serie tv con Spock e il capitano KirkGuerre Stellari negli USABrilla in cielo e può essere polareIl Brad di HollywoodUna Stone di Hollywood

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Star

Hai davanti la definizione "Brilla nel cielo di Hollywood" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E F A S N R T T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRANSFERT" TRANSFERT

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.