La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bashar al l ex presidente siriano' è 'Assad'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSAD

Curiosità e Significato di Assad

La soluzione Assad di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Assad per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Assad? Bashar al-Assad è il presidente della Siria, noto per il suo ruolo di figura politica controversa e centrale nel conflitto siriano. Il suo nome rappresenta simbolicamente il potere autoritario e le sfide della stabilità nel paese. Quando si parla di Assad, si fa riferimento a una delle figure più riconoscibili e discusse del Medio Oriente, il cui impatto si estende ben oltre i confini siriani.

Come si scrive la soluzione Assad

La definizione "Bashar al l ex presidente siriano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

D Domodossola

