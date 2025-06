Anticipare i tempi nei cruciverba: la soluzione è Precorrere

PRECORRERE

Curiosità e Significato di Precorrere

Perché la soluzione è Precorrere? Precorrrere significa agire in anticipo rispetto a un evento o una situazione, anticipando i tempi e le fasi di un processo. È come prevedere cosa succederà e muoversi prima che accada, per essere pronti o evitare problemi. Questa parola invita a pensare in modo proattivo, pianificando con anticipo per ottenere vantaggi e gestire al meglio le sfide future.

Come si scrive la soluzione Precorrere

Hai trovato la definizione "Anticipare i tempi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

E Empoli

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

R Roma

E Empoli

