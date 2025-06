Antica regina egizia moglie di Akhenaton nei cruciverba: la soluzione è Nefertiti

NEFERTITI

Curiosità e Significato di Nefertiti

Perché la soluzione è Nefertiti? Nefertiti fu una delle regine più celebri dell'antico Egitto, moglie del faraone Akhenaton. Nota per la sua bellezza straordinaria e il ruolo di potere al fianco del marito, è diventata simbolo di eleganza e mistero. La sua figura ha affascinato storici e artisti per secoli, rappresentando un'epoca di grandi trasformazioni religiose e culturali in Egitto.

Come si scrive la soluzione Nefertiti

N Napoli

E Empoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

I Imola

