La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Abitante d una città siciliana' è 'Ennese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENNESE

Curiosità e Significato di Ennese

La soluzione Ennese di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ennese per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ennese? Enneso si riferisce a un abitante di Enna, città situata nel cuore della Sicilia. Il termine indica chi vive o proviene da questa storica località, famosa per il suo castello e i paesaggi mozzafiato. Usato in modo più ampio, può rappresentare l’identità di chi ha radici in questa affascinante città siciliana, simbolo di cultura e tradizione mediterranea.

Come si scrive la soluzione Ennese

Hai davanti la definizione "Abitante d una città siciliana" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M T C E A I R I R L A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TERRAMARICOLI" TERRAMARICOLI

