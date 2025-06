Vuole il punto esclamativo nei cruciverba: la soluzione è Interiezione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vuole il punto esclamativo' è 'Interiezione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTERIEZIONE

Curiosità e Significato di Interiezione

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Interiezione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Interiezione? L'interiezione è una parola o espressione breve usata per esprimere emozioni, reazioni o comandi, come Oh!, Ehi! o Wow!. Serve a comunicare sentimenti immediati e spesso si accompagna da un punto esclamativo. È un modo rapido e efficace per trasmettere il tono di ciò che si dice, rendendo il linguaggio più vivace e coinvolgente. In breve, l'interiezione dà colore alle conversazioni.

Come si scrive la soluzione Interiezione

Stai cercando la risposta alla definizione "Vuole il punto esclamativo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

