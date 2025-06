Vasto sultanato nei cruciverba: la soluzione è Oman

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vasto sultanato' è 'Oman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMAN

Curiosità e Significato di Oman

Hai risolto il cruciverba con Oman? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Oman.

Perché la soluzione è Oman? Il termine Vasto sultanato si riferisce a un importante e ampio regno controllato da un sultano, come quello di Oman. Questo paese del Medio Oriente è conosciuto per la sua storia ricca, le sue tradizioni e la sua posizione strategica tra il Golfo Persico e l'Oceano Indiano. Un esempio di grande potenza e influenza in passato e presente nella regione.

Come si scrive la soluzione Oman

Non riesci a risolvere la definizione "Vasto sultanato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

