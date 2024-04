La Soluzione ♚ Va su e giù nei grattacieli La definizione e la soluzione di 9 lettere: Va su e giù nei grattacieli. ASCENSORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Va su e giu nei grattacieli: Buildings and urban habitat come «grattacielo più bello e innovativo del mondo» nel 2015 e come parte dei «cinquanta grattacieli più iconici del mondo» nel 2019... Un ascensore (montacarichi se trattasi di macchina il cui uso sia invece destinato al sollevamento di merci e oggetti) è un impianto in grado di sollevare persone da un piano all'altro di un edificio o da livelli diversi di una costruzione o di una struttura. È solitamente costituito da una cabina che contiene i passeggeri e che viene sollevata da un motore elettrico che agisce su funi alle quali la cabina è agganciata; alcuni ascensori sono ... Altre Definizioni con ascensore; grattacieli; Fa la spola fra un piano e l altro; Evita di far le scale; Una cabina mobile; L antenata dei grattacieli; Il distretto di Shangai con numerosi grattacieli;

La risposta a Va su e giù nei grattacieli

ASCENSORE

