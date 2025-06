Una nativa del luogo nei cruciverba: la soluzione è Indigena

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una nativa del luogo' è 'Indigena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDIGENA

Curiosità e Significato di Indigena

Vuoi sapere di più su Indigena? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Indigena.

Perché la soluzione è Indigena? Indigena indica una persona o un elemento originario del luogo in cui si trova, senza essere stato portato o introdotto da altri. È spesso usato per riferirsi a popolazioni autoctone o a specie naturali native di un territorio. Questa parola sottolinea l’appartenenza autentica e radicata al territorio, mantenendo vive tradizioni e caratteristiche uniche dello stesso. In sintesi, è sinonimo di autoctono e locale.

Come si scrive la soluzione Indigena

I Imola

N Napoli

D Domodossola

I Imola

G Genova

E Empoli

N Napoli

A Ancona

