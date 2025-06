Una carenza organica nei cruciverba: la soluzione è Avitaminosi

AVITAMINOSI

Curiosità e Significato di Avitaminosi

La parola Avitaminosi è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Avitaminosi.

Perché la soluzione è Avitaminosi? L'avitaminosi è una condizione causata dalla carenza di vitamine essenziali nel corpo, fondamentali per il buon funzionamento di organi e sistemi. Questa carenza può derivare da scarsa alimentazione, malattie o assunzione di certi farmaci. Sviluppare un’avitaminosi può portare a problemi di salute come debolezza, stanchezza e alterazioni della pelle. Per questo, un corretto apporto vitaminico è fondamentale per mantenersi in forma e in salute.

Come si scrive la soluzione Avitaminosi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una carenza organica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O P O L P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POPOLO" POPOLO

