DRIVER

Curiosità e Significato di Driver

Perché la soluzione è Driver? Un driver è un termine inglese che indica sia il conducente di un veicolo, come un pilota, sia il componente hardware che permette al computer di comunicare con dispositivi come stampanti e schede video. È fondamentale per far funzionare correttamente le periferiche e garantire il corretto funzionamento di sistemi e apparecchiature. Insomma, un driver è il collegamento essenziale tra tecnologia e utente.

Come si scrive la soluzione Driver

Stai cercando la risposta alla definizione "Un pilota come l Adam attore ing"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

R Roma

I Imola

V Venezia

E Empoli

R Roma

