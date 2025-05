Adam nel film Ferrari nei cruciverba: la soluzione è Driver

DRIVER

Curiosità e Significato di "Driver"

Perché la soluzione è Driver? La definizione Adam nel film Ferrari si riferisce al personaggio di Adam Driver, l'attore che interpreta il ruolo principale in un film dedicato alla storica casa automobilistica. La parola DRIVER, che significa pilota in inglese, si adatta perfettamente al contesto automobilistico del film.

Come si scrive la soluzione: Driver

D Domodossola

R Roma

I Imola

V Venezia

E Empoli

R Roma

