La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un estremità del remo' è 'Pala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALA

Curiosità e Significato di Pala

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Pala, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pala? La parola pala indica uno strumento con una superficie ampia e un manico, usato per spostare o sollevare materiali come terra, neve o sabbia. È fondamentale in edilizia, giardinaggio e attività agricole. La sua forma semplice e funzionale la rende indispensabile in molte situazioni pratiche, rappresentando un aiuto concreto per facilitare lavori manuali e migliorare l’efficienza delle operazioni.

Come si scrive la soluzione Pala

La definizione "Un estremità del remo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.