Storta, contorta nei cruciverba: la soluzione è Ritorta

RITORTA

Curiosità e Significato di Ritorta

Perché la soluzione è Ritorta? Ritorta indica qualcosa che è stato torcere o piegare di nuovo, spesso riferito a cibi come la pizza o ai dolci come la torta stessa. È il risultato di un movimento di torsione che dà forma o carattere a ciò che si sta manipolando. In senso figurato, può suggerire un cambiamento di direzione o una svolta inaspettata. Insomma, un termine che richiama l'arte di piegare e riplasmare.

Come si scrive la soluzione Ritorta

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L S N A L E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NASELLI" NASELLI

