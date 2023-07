Anagramma di contorta che rima con fiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anagramma di contorta che rima con fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRONCATO

Alcuni araldisti utilizzano il termine spaccato al posto di "troncato". in italia il troncato venne utilizzato, in molti casi, come distintivo dei ghibellini...