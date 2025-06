Sollevato in cima con funi nei cruciverba: la soluzione è Issato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sollevato in cima con funi' è 'Issato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISSATO

Curiosità e Significato di Issato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Issato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Issato? Sollevato in cima con funi descrive l'atto di issare qualcosa o qualcuno verso l’alto usando cime o corde, come si fa nelle operazioni di alpinismo o durante la messa in quota di merci. La parola ISSATO deriva proprio da questo gesto di alzare o sollevare, ed è comunemente usata anche in ambito nautico e tecnico per indicare che qualcosa è stato elevato in posizione superiore.

Come si scrive la soluzione Issato

La definizione "Sollevato in cima con funi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

