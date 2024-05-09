Si paga al medico

Home / Soluzioni Cruciverba / Si paga al medico

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si paga al medico' è 'Visita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VISITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si paga al medico" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si paga al medico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Visita? Una visita è un momento in cui si consulta un professionista della salute, spesso con uno scopo di diagnosi o cura. Durante questa occasione si versa un importo per il servizio ricevuto, garantendo l'accesso alle cure mediche. È un passo fondamentale per mantenere o ripristinare il proprio benessere. La visita permette di ricevere consigli e trattamenti adeguati alle proprie esigenze di salute.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si paga al medico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Visita

Per risolvere la definizione "Si paga al medico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si paga al medico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Visita:

V Venezia I Imola S Savona I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si paga al medico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La fa guidata il turistaL esame del medicoSi fa andando in casa altruiAl supermarket scaffalatura vicina a dove si pagaLo si paga al caselloSi paga al posto dell ICILa si paga al locatoreSi pagano al medico