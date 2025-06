Se hanno la punta arrotondata sono per bambini nei cruciverba: la soluzione è Forbici

FORBICI

Curiosità e Significato di Forbici

La soluzione Forbici di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Forbici per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Forbici? Le forbici sono strumenti con due lame affilate, usate per tagliare carta, tessuti o altri materiali. La loro forma arrotondata sulla punta le rende più sicure, soprattutto per i bambini, riducendo il rischio di ferite. Questo dettaglio di design le rende ideali anche per i più piccoli che iniziano a scoprire l’arte del taglio in modo sicuro e divertente.

Come si scrive la soluzione Forbici

Hai davanti la definizione "Se hanno la punta arrotondata sono per bambini" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

O Otranto

R Roma

B Bologna

I Imola

C Como

I Imola

