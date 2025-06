Raffreddano i computer nei cruciverba: la soluzione è Ventole

Home / Soluzioni Cruciverba / Raffreddano i computer

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Raffreddano i computer' è 'Ventole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENTOLE

Curiosità e Significato di Ventole

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ventole più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ventole.

Perché la soluzione è Ventole? Le ventole sono dispositivi fondamentali all’interno dei computer, progettati per raffreddare i componenti interni e prevenire surriscaldamenti. Sfruttano il movimento dell’aria per dissipare il calore accumulato durante il funzionamento, garantendo un funzionamento stabile e prolungato del dispositivo. In pratica, sono le ventole che aiutano il computer a mantenere temperature ottimali e a lavorare senza intoppi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ripristino delle condizioni iniziali del computerIl computer e la loro bancaIn alto a sinistra nella tastiera del computer

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ventole

Hai davanti la definizione "Raffreddano i computer" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R E T O R N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NERASTRO" NERASTRO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.