INDACO

Curiosità e Significato di Indaco

Approfondisci la parola di 6 lettere Indaco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Indaco? L'indaco è un colore che si trova tra il blu e il violetto nell'arcobaleno, caratterizzato da una tonalità profonda e misteriosa. Derivato dal pigmento naturale usato fin dall'antichità, rappresenta spiritualità, intuizione e introspezione. Questa sfumatura intensa e suggestiva ha affascinato culture diverse, diventando simbolo di saggezza e calma interiore, e arricchendo la gamma cromatica con eleganza e profondità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il colore tra azzurro e violettoTinta di color azzurro violaceoUna tonalità di azzurroUn fiore blu-violetto con le foglie a spadaUn bel fiore blu-violettoFiore blu violetto

Come si scrive la soluzione Indaco

Hai davanti la definizione "Nell arcobaleno, tra blu e violetto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

C Como

O Otranto

