La Soluzione ♚ Una tonalità di azzurro La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INDACO .

Significato della soluzione per: Una tonalita di azzurro Quello dei bambini indaco (in inglese indigo children o semplicemente indigos, "gli indaco") è un concetto pseudoscientifico nato nell'ambito della subcultura New Age con cui si indica una generazione di bambini che sarebbero dotati di tratti e capacità speciali o soprannaturali. L'espressione "indigo children", introdotta negli anni settanta dalla parapsicologa Nancy Ann Tappe, ha acquisito popolarità soprattutto a partire dalla pubblicazione di The Indigo Children di Lee Carroll e Jan Tober, nel 1999. Italiano: Aggettivo: indaco ( approfondimento) m e f, inv . di colore fortemente azzurro .. Sostantivo: indaco ( approfondimento) m (pl.: indachi) . (fisica) colore similviola, ottenuto mischiando il ciano (55%) e il magenta (45%). (chimica) sostanza colorante naturale di origine vegetale scoperta in Asia 4.000 anni fa, oggi ottenuta prevalemtemente da sintesi chimica. (botanica) pianta arbustiva appartenente al genere Indigofera, dai cui fiori dal colore violaceo si ottiene l'omonimo colorante; la sua classificazione scientifica è Indigofera tinctoria ( tassonomia).

