La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mitologico pioniere del volo' è 'Icaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ICARO

Curiosità e Significato di Icaro

La soluzione Icaro di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Icaro per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Icaro? Icaro è il personaggio della mitologia greca noto come pioniere del volo. Figlio di Dedalo, tentò di sfuggire all'isola di Creta volando con ali fatte di cera e piume, ma troppo vicino al sole, le ali si sciolsero e cadde in mare. Il suo nome simboleggia il desiderio di libertà e l'ambizione di raggiungere nuovi orizzonti. È un'icona che invita a sognare e a spingersi oltre i limiti.

Come si scrive la soluzione Icaro

Non riesci a risolvere la definizione "Mitologico pioniere del volo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

