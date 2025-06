Materiale sintetico delle mute da sub nei cruciverba: la soluzione è Neoprene

NEOPRENE

Curiosità e Significato di Neoprene

La soluzione Neoprene di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Neoprene per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Neoprene? Il neoprene è un materiale sintetico molto usato nella produzione delle mute da sub. Si tratta di una gomma resistente e flessibile, che offre isolamento termico e protezione durante le immersioni. Grazie alle sue proprietà isolanti, permette ai sub di mantenere la temperatura corporea in acque fredde, garantendo comfort e sicurezza sott'acqua. È il cuore di molte mute sportive e tecniche.

Come si scrive la soluzione Neoprene

La definizione "Materiale sintetico delle mute da sub" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

E Empoli

O Otranto

P Padova

R Roma

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N T R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRENO" TRENO

