Lunghi e sottili sostegni nei cruciverba: la soluzione è Pali

Home / Soluzioni Cruciverba / Lunghi e sottili sostegni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lunghi e sottili sostegni' è 'Pali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALI

Curiosità e Significato di Pali

Vuoi sapere di più su Pali? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Pali.

Perché la soluzione è Pali? I pali sono supporti lunghi e sottili, spesso di legno, metallo o plastica, utilizzati per sostenere strutture come reti, recinzioni o segnali stradali. La loro funzione principale è garantire stabilità e altezza, mantenendo in posizione ciò che devono sorreggere. Sono elementi fondamentali in molte installazioni sia civili che agricole, assicurando sicurezza e funzionalità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: PerticheLe guardie tra i ladriPer l ormeggio delle gondoleUccelli con zampe e collo lunghi e sottiliTagli lunghi e sottili in una materia duraBrina cristallizzata in aghi lunghi e sottili

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pali

Hai trovato la definizione "Lunghi e sottili sostegni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T N E A S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SONANTE" SONANTE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.