PALI

Curiosità e Significato di Pali

Perché la soluzione è Pali? Pertiche sono lunghe aste di legno o metallo usate tradizionalmente per misurare o raggiungere oggetti lontani. Spesso impiegate in agricoltura o edilizia, rappresentano uno strumento semplice ma efficace per valutare distanze o altezze. La loro utilità risale a tempi antichi, dimostrando come strumenti semplici possano facilitare molte attività quotidiane e professionali.

Come si scrive la soluzione Pali

P Padova

A Ancona

L Livorno

I Imola

É O M S M C O N Mostra soluzione



