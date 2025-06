Lugubre come un opera d arte di Munch nei cruciverba: la soluzione è Macabro

Home / Soluzioni Cruciverba / Lugubre come un opera d arte di Munch

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lugubre come un opera d arte di Munch' è 'Macabro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACABRO

Curiosità e Significato di Macabro

La parola Macabro è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Macabro.

Perché la soluzione è Macabro? Macabro descrive qualcosa di inquietante, oscuro o funereo, spesso legato a scene di morte o mistero. È un termine che evoca un’atmosfera tetra e disturbante, come le opere di Munch, ricche di simbolismo e tensione emotiva. In generale, si usa per indicare situazioni o immagini che suscitano paura o pietà, rendendo il nostro immaginario più cupo e affascinante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lugubre che riguarda o richiama la morteLo è lo humour neroOpera d arte in tre parti unibiliOpera d arte che si avvale di registrazioni non solo audioAvviene quando si copia un opera d arte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Macabro

Se "Lugubre come un opera d arte di Munch" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

C Como

A Ancona

B Bologna

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P P A X O M T O A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APPOMATTOX" APPOMATTOX

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.