Lo sono le mostre che girano nei cruciverba: la soluzione è Itineranti

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono le mostre che girano

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono le mostre che girano' è 'Itineranti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ITINERANTI

Curiosità e Significato di Itineranti

La parola Itineranti è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Itineranti.

Perché la soluzione è Itineranti? ITINERANTI descrive mostre, eventi o artisti che si spostano da una città all'altra, senza rimanere fissi in un luogo. Sono manifestazioni che viaggiano per portare cultura e arte ovunque ci sia interesse, creando un itinerario di esposizioni itineranti. Questi eventi sono perfetti per raggiungere pubblico diverso e diffondere messaggi culturali ovunque, rendendo l'arte più accessibile e dinamica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Religiosi che facevano sermoni spostandosi di paese in paeseI mercati che si spostanoMostre spostabiliLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Itineranti

La definizione "Lo sono le mostre che girano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O T S A I C P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORTASCI" PORTASCI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.