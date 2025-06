Lo erano India e Australia per la Gran Bretagna nei cruciverba: la soluzione è Colonie

COLONIE

Curiosità e Significato di Colonie

Perché la soluzione è Colonie? Le colonie sono territori controllati e amministrati da un paese straniero, spesso lontano, come nel caso di India e Australia per la Gran Bretagna. Questi territori erano soggetti alla dominazione coloniale, contribuendo all'espansione e al potere del paese colonizzatore. La storia delle colonie ha profondamente influenzato le relazioni internazionali e lo sviluppo di molte nazioni, lasciando un’eredità ancora visibile oggi.

Come si scrive la soluzione Colonie

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

