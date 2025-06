Lo è la lama del rasoio nei cruciverba: la soluzione è Tagliente

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è la lama del rasoio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è la lama del rasoio' è 'Tagliente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAGLIENTE

Curiosità e Significato di Tagliente

La parola Tagliente è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tagliente.

Perché la soluzione è Tagliente? Tagliente descrive qualcosa che ha una lama affilata, capace di incidere o tagliare facilmente. È spesso usato per oggetti come coltelli o rasoi, ma anche in senso figurato per indicare un commento o un'osservazione pungente e velenosa. La parola sottolinea la capacità di fare male o di essere molto incisivi, proprio come la lama di un rasoio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è un ironia che ferisceCome una lama affilataLo taglia il rasoioLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiume

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tagliente

Hai trovato la definizione "Lo è la lama del rasoio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R T I O R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RITORNO" RITORNO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.