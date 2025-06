La pazienza di cui armarsi nei cruciverba: la soluzione è Tanta

TANTA

Curiosità e Significato di Tanta

Vuoi sapere di più su Tanta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tanta.

Perché la soluzione è Tanta? Tanta significa molto, abbondante o sufficiente per affrontare le sfide della vita. Quando si parla di la pazienza di cui armarsi, si intende la quantità di calma e resistenza necessaria per superare momenti difficili senza perdere il controllo. Essere tanta pazienza aiuta a mantenere la serenità e a trovare soluzioni con calma e saggezza. In definitiva, è una virtù preziosa da coltivare ogni giorno.

Come si scrive la soluzione Tanta

La definizione "La pazienza di cui armarsi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

