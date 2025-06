La medicina che toglie le imperfezioni nei cruciverba: la soluzione è Estetica

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La medicina che toglie le imperfezioni' è 'Estetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTETICA

Curiosità e Significato di Estetica

Approfondisci la parola di 8 lettere Estetica: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Estetica? L'estetica è quell'arte e scienza che si occupa di migliorare l'aspetto esteriore, correggendo imperfezioni e valorizzando la bellezza naturale. Attraverso trattamenti, cosmetici e tecniche innovative, aiuta a sentirsi più sicuri di sé e a raggiungere un equilibrio tra il benessere interiore e quello esterno. In definitiva, l'estetica è un modo per mettere in luce la propria unicità e fiducia.

Come si scrive la soluzione Estetica

Se "La medicina che toglie le imperfezioni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

