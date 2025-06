L astuto cuoco del Decamerone nei cruciverba: la soluzione è Chichibio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L astuto cuoco del Decamerone' è 'Chichibio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHICHIBIO

Curiosità e Significato di Chichibio

Hai risolto il cruciverba con Chichibio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Chichibio.

Perché la soluzione è Chichibio? Chichibio è il nome di un astuto e furbo cuoco protagonista del Decamerone di Boccaccio, famoso per le sue scaltrezze e ingegnose trovate. Il termine è usato oggi per descrivere una persona astuta, furba e un po’ scaltro, capace di risolvere situazioni complicate con intelligenza e furbizia. Un esempio di come la letteratura possa arricchire il nostro modo di parlare.

Come si scrive la soluzione Chichibio

La definizione "L astuto cuoco del Decamerone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

H Hotel

I Imola

C Como

H Hotel

I Imola

B Bologna

I Imola

O Otranto

